25 aprile:Cgil Puglia e Anpi, 'lotta quotidiana contro fascismi'

(ANSA) - BARI, 25 APR - "Non siamo dei nostalgici, la nostra è una lotta quotidiana contro i fascismi. Questo è stato un anno particolare, nel quale diverse nostre sedi, a partire da quella nazionale a Roma ma anche quelle pugliesi, da Borgo Mezzanone a Galatina, sono state attaccate, anche online, da fascisti che hanno voluto dare segnali di forza nei confronti di una organizzazione come la Cgil, vero argine alla deriva antidemocratica. E quindi oggi vogliamo lanciare un messaggio forte oggi dalla Puglia, con l'Anpi, che è un patrimonio che va difeso e sostenuto, senza ambiguità, punto di riferimento dei cittadini democratici del nostro Paese". Lo ha detto il segretario generale della Cgil Puglia, Pino Gesmundo, in occasione dell'iniziativa organizzata nella sede regionale del sindacato, a Bari, per il 25 aprile. Sulla facciata sono stati srotolati due drappi con la bandiera della pace, quella della Cgil e la scritta 'mai più fascismi' e, all'interno, è stata allestita una mostra fotografica sulle immagini che documentano gli "sfregi" alle sedi pugliesi della Cgil nell'ultimo anno, come svastiche sui portoni. "C'è probabilmente un tentativo di destabilizzare il Paese - ha detto Gesmundo - , con forze politiche che strizzano l'occhio a queste forze antidemocratiche, cercando di fomentare il disagio sociale che purtroppo aumenta".

"La Cgil è stata la principale vittima nei mesi scorsi del neofascismo che vive, che esiste ancora, che è ancora un pericolo, che aggredisce, che tenta di ricostituire il partito fascista, come dimostra il processo in corso a Bari - ha detto il presidente Anpi Bari, Pasquale Martino - . Questo va ricordato perché la memoria della liberazione e l'impegno per la pace, è un impegno contro il fascismo vivente, che significa nazionalismo, razzismo, violenza". (ANSA).