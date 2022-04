Covid: in Puglia 11 morti e 5.860 casi, il 20% dei test

(ANSA) - BARI, 21 APR - Oggi in Puglia si registrano 5.860 nuovi casi di contagio da Coronavirus su 29.069 test (incidenza del 20,15%) e 11 morti. I nuovi casi sono distribuiti: 2.133 in provincia di Bari, 295 nella provincia Bat, 628 nel Brindisino, 711 in provincia di Foggia, 1.094 in quella di Lecce e 907 in provincia di Taranto. Sono residenti fuori regione altre 71 persone contagiate; mentre per altre 21 la provincia di appartenenza non è stata definita. Delle 102.444 persone attualmente positive 589 sono ricoverate in area non critica (ieri 587) e 37 in terapia intensiva (ieri 39). (ANSA).