Campagna di promozione della Puglia sul New York Times

(ANSA) - BARI, 16 APR - Dal 17 aprile prende il via sul New York Times, sia quotidiano che magazine, la campagna promozionale "Puglia, Unexpected Italy (Puglia, l'Italia che non ti aspetti)" a cura di Pugliapromozione che si concluderà il 22 maggio. Lo comunica la Regione Puglia.

"Prima immagine - annuncia la Regione - domani giorno di Pasqua, sarà lo splendore degli affreschi della cattedrale di Santa Caterina a Galatina, in provincia di Lecce. A seguire, per un totale di 28 immagini dalla bellezza mozzafiato, viaggerà il desiderio di Puglia, sia sul cartaceo che sul digitale". Dal 25 aprile inizierà anche la campagna digitale di Pugliapromozione sul sito nytimes.com. Durerà sei settimane con l'obiettivo di raggiungere i cittadini americani che hanno espresso la volontà di fare un viaggio in Italia nei prossimi 12 mesi. (ANSA).