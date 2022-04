Covid: in Puglia 14 morti e 5.197 nuovi casi,il 16% dei test

(ANSA) - BARI, 14 APR - Sono 5.197 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia su 31.920 test giornalieri fatti (l'incidenza è al 16,2%) . Le vittime sono state 14 mentre delle 103.266 persone attualmente positive, 614 sono ricoverate in area non critica e 36 in terapia intensiva. Questa la distribuzione territoriale dei casi: Provincia di Bari, 1.910; Bat, 340; Brindisi, 557; Foggia, 680; Lecce, 986; Taranto, 681. I residenti fuori regione sono 30 e 13 di provincia in via di definizione. (ANSA).