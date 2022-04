Mafia: operazione contro clan nel Leccese, 17 arresti

(ANSA) - LECCE, 08 APR - Sono 17 le ordinanze di custodia cautelare eseguite dagli agenti della questura di Lecce nell'ambito dell'operazione 'Game Over' contro il clan di Maurizio Briganti ritenuto affiliato alla Sacra corona unita. Tre provvedimenti sono stati notificati a persone già in carcere, quattro sono finite ai domiciliari e altre dieci persone sono state portate in carcere. L'operazione è stata coordinata dal pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia di Lecce Giovanna Cannalire.