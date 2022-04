Investito da mezzo pesante su autostrada A14, muore operaio

Un operaio 37enne napoletano, che stava eseguendo lavori sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, è morto dopo essere stato investito da un tir. L'incidente è avvenuto poco prima delle 2, nel tratto compreso tra San Severo e Foggia in direzione Bari, all'altezza del km 548. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale ed il personale della direzione ottavo tronco di Bari di Autostrade per l'Italia.

A quanto si apprende, l'operaio stava eseguendo lavori di manutenzione del manto stradale per conto di una ditta appaltatrice pugliese. Il mezzo che l'ha investito, nel tratto compreso tra San Severo e Foggia, circolava sulla carreggiata Sud. Sul tratto interessato dall'incidente al momento, comunica Autostrade, si circola su una sola corsia verso Bari e non si registrano disagi al traffico.