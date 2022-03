Precipita dal primo piano, muore operaio 70enne nel Foggiano

(ANSA) - CERIGNOLA (FOGGIA), 29 MAR - Un operaio 70enne è morto a Cerignola dopo essere precipitato da un'altezza di circa sei metri, cadendo dal primo piano di una palazzina. A quanto si apprende, l'uomo stava montando una guaina su un cornicione e avrebbe perso l'equilibrio. L'incidente è avvenuto in via Pantanella, alla periferia della città. Il 70enne è stato portato in ospedale dove è morto. Indagano i Carabinieri. Sono intervenuti gli ispettori dello Spesal per verificare se la vittima fosse titolare della ditta che eseguiva i lavori o se fosse un dipendente. (ANSA).