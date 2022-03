Cinema: Gassmann firmerà regia per 'L'equazione del cuore'

(ANSA) - BARI, 27 MAR - Alessandro Gassmann firmerà la regia del nuovo film "L'equazione del cuore" tratto dall'omonimo romanzo di Maurizio De Giovanni. Lo hanno annunciato il regista e attore con lo scrittore e sceneggiatore ieri sera dal palco del teatro Petruzzelli di Bari nella serata inaugurale del Bif&st, il Bari international film festival.

Gassmann, con De Giovanni e Andrea Ozza, ha ricevuto ieri sera il premio Furio Scarpelli per la migliore sceneggiatura per "Il silenzio grande". Dopo aver ritirato il premio hanno fatto l'annuncio. "Il viaggio che sto facendo da alcuni anni con Maurizio, prima in teatro, poi con la serie 'I bastardi di Pizzofalcone' tratta dai suoi romanzi di grandissimo successo, continuerà. C'è un progetto a cui stiamo lavorando insieme per un altro film" ha detto Gassmann. "Alessandro - ha continuato De Giovanni - si impadronisce correttamente, perché l'ho scritto per lui, de 'L'equazione del cuore', il mio ultimo romanzo, quindi Alessandro sarà il regista e lo costringeremo stavolta a interpretare 'L'equazione del cuore'".