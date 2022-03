Buy a Moretti, 'colpa tua se non sono al Festival di Bari'

(ANSA) - BARI, 27 MAR - "La colpa è mia, è solamente mia, perché in questi giorni stiamo girando di notte il mio nuovo film fino alle 5 del mattino, quindi per colpa mia e del mio film, mi dispiace Margherita non potrà essere con voi". Un breve e molto divertente videomessaggio di Nanni Moretti e di Margherita Buy è stato proiettato la sera del 26 marzo nel Teatro Petruzzelli di Bari in apertura della serata inaugurale del Bif&st, per motivare l'assenza dell'attrice che ieri avrebbe dovuto ricevere il Premio Alida Valli per la migliore attrice non protagonista per il film "Tre piani" di Moretti e che oggi avrebbe dovuto tenere una masterclass. Buy, però, impegnata nelle riprese del nuovo film di Moretti non ha potuto lasciare Roma per venire a Bari e, nel video, i due spiegano spiritosamente perché. "Mi dispiace moltissimo, è colpa tua - dice Margherita Buy nel video rivolgendosi a Nanni Moretti - .

Cioè è merito tuo se ho preso il premio ed è colpa tua se non lo posso andare a prendere. Ed è la terza volta che faccio questa cosa". "Chiedi perdono e pietà, in ginocchio" le dice Moretti. E tutti e due si inginocchiano per il pubblico del Bif&st. (ANSA).