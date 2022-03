Abusi su minore con ritardo mentale, arrestato 53enne

(ANSA) - TARANTO, 25 MAR - Avrebbe più volte violentato un minorenne, tra ottobre 2020 e dicembre 2021, abusando delle condizioni di inferiorità psichica della vittima per indurlo in numerose occasione a compiere e a subire atti sessuali. Per questo un 53enne della provincia di Taranto è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla Polizia per violenza sessuale nei confronti di un ragazzo minorenne affetto da lieve ritardo mentale.

Le indagini sono partite pochi giorni prima del Natale scorso dopo la denuncia presentata dalla madre del minorenne che aveva notato comportamenti strani del figlio, riuscendo a scoprire come un uomo, dopo essere riuscito a carpire la fiducia del ragazzo, lo aveva indotto ad avere rapporti sessuali.

Gli elementi di colpevolezza raccolti hanno indotto il gip del Tribunale di Taranto a emettere l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con il contestuale sequestro degli strumenti informatici nella disponibilità del 53enne, che potrebbero portare a ulteriori sviluppi investigativi. (ANSA).