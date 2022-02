Parco Giustizia Bari: Sisto, dare finalmente a città sede degna

(ANSA) - BARI, 14 FEB - Si è tenuta oggi nella sede del Comune di Bari un riunione preliminare sul Parco della Giustizia che sorgerà nell'area delle ex caserme dismesse Milano e Capozzi dopo la pubblicazione, nei giorni scorsi, da parte del Demanio del bando per la progettazione. I tecnici del Demanio, alla presenza del sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, dei tecnici del ministero collegati da remoto, e del sindaco Antonio Decaro hanno illustrato il concorso di progettazione e confermato il cronoprogramma che prevede la consegna del primo lotto, che ospiterà gli uffici di Procura e Tribunale penale, entro il primo semestre 2025. Il tavolo tecnico sarà poi convocato dal ministero il 1 marzo e, parallelamente al tavolo tecnico, "ci saranno incontri anche con l'avvocatura e con gli altri soggetti interessati al progetto del Parco della Giustizia - ha spiegato Sisto - , incontri in cui ci sarà una interlocuzione, a prescindere dai profili marcatamente tecnici, con il territorio". "Il territorio, cioè - ha evidenziato - deve necessariamente partecipare alla lettura dell'opera che deve apparire un'opera per la Giustizia ma anche per la gente, per la città. Un profilo che però va tenuto separato per evitare che possa interferire con la necessità primaria, che è dare a Bari un palazzo di giustizia efficiente e finalmente degno di una città come Bari".

A margine dell'incontro, il sindaco Decaro ha evidenziato l'inserimento nel progetto di quello che "avevamo chiesto come Comune, un'ampia area a verde, quindi una riduzione del consumo di suolo rispetto agli edifici esistenti della caserma. Un ampio parco che sarà gestito direttamente dal Comune, quindi un'area a verde attorno al parco e aperta alla città, forse anche prima della realizzazione delle opere". Al termine della riunione, è stato effettuato un sopralluogo nell'area dove sorgerà il Parco della Giustizia.