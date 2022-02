ANSA-IL-PUNTO/COVID: In Puglia sale occupazione posti letto

(ANSA) - BARI, 11 FEB - Risale il tasso di occupazione dei posti letto nelle Intensive, ma rimane sotto la soglia di rischio: la Puglia, quindi, dovrebbe restare in zona gialla. E' calato anche il numero dei contagi e dei decessi: oggi il bollettino dei contagi Covid riporta 4.952 nuovi casi su 45.270 test (10,9% positività) e 14 decessi. Delle 100.528 persone attualmente positive, 745 sono ricoverate in area non critica e 68 in terapia intensiva. I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 1.332, nella provincia Bat 385, in quella di Brindisi 445, nel Foggiano 827, in provincia di Lecce 1.340, in quella di Taranto 578. Tra i residenti fuori regione ci sono 33 casi, mentre per altri 12 contagi la provincia è in via di definizione. Stando ai dati del ministero della Salute negli ultimi sei mesi in Puglia su 62.861 positivi al Covid-19 e poi guariti oltre un terzo, 23.917, sono bambini dai 0 ai 5 anni. Segue la fascia 12-19 anni con 8.175 casi, poi la fascia 40-49 anni con 8.031 guarigioni.

Per quel che concerne la pressione sugli ospedali, secondo il monitoraggio Agenas aggiornato a ieri sera, nelle Rianimazioni il tasso di occupazione è passato dal 13 al 14%. Anche nell'area non critica, cioè i reparti di Malattie infettive e pneumologia, il tasso è passato dal 25 al 26%. Intanto è stato prescritto il primo trattamento domiciliare con pillola antivirale Paxlovid dal reparto di Malattie infettive del Policlinico di Bari. Il farmaco è stato indicato per una donna di 25 anni della provincia di Bari, affetta da linfoma di Hodgkin e positiva al Covid, che proprio in ragione della sua fragilità avrebbe avuto un alto rischio di sviluppare una forma grave della malattia. La richiesta è stata inviata dal medico di medicina generale nei primissimi giorni dall'esordio dei sintomi al centro clinico del Policlinico che ha valutato i criteri di eleggibilità della paziente.

Sempre in tema di contrasto al virus, in Puglia la copertura vaccinale anti Covid nella popolazione dai cinque anni in su è pari all'87,49% in totale, secondo il report del ministero della Salute aggiornato ad oggi. Nella fascia pediatrica 5-11 anni la copertura è pari al 50,4%, nel dettaglio 121.177 su 240.444.

(ANSA).