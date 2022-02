Trasporti:treno e bus 'green' per aeroporto e porto Brindisi

(ANSA) - BRINDISI, 10 FEB - E' stato inaugurato a Brindisi "Air&Port Link" un servizio integrato di treno e bus per raggiungere l'aeroporto e il porto della città.

Il nuovo servizio è nato dalla collaborazione tra Trenitalia e Stp Brindisi, con il supporto della Regione Puglia. Dal piazzale della stazione i passeggeri diretti al porto e all'aeroporto troveranno una navetta elettrica o a metano da 65 posti con partenze ogni mezz'ora, che in meno di un quarto d'ora raggiunge l'aeroporto e in dieci minuti il porto.

Presenti oggi al viaggio inaugurale dalla stazione di Brindisi all'aeroporto e al porto, il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, il presidente della Provincia di Brindisi, Antonio Matarrelli, il direttore regionale di Trenitalia Puglia, Giuseppe Falbo, il presidente di Stp Brindisi, Salvatore Tomaselli e il direttore generale di Aeroporti di Puglia, Marco Catamerò.

Le soluzioni di viaggio sono consultabili e acquistabili sul sito web trenitalia.com e tramite App e su tutti i canali di vendita tradizionali. (ANSA).