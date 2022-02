Scarpe contraffatte, migliaia donate a bisognosi nel Barese

(ANSA) - NOCI, 10 FEB - Oltre 2.700 paia di scarpe contraffatte, parte di un maxi sequestro del 2017, saranno donate a persone in condizioni di difficoltà attraverso le associazioni di volontariato. Lo fa sapere il Comune di Noci (Bari) a cui saranno in parte destinate.

Si tratta di una iniziativa dell'ufficio delle Dogane di Bari.

Le scarpe da ginnastica fanno parte di un carico di 14.000 paia di calzature con marchi contraffatti trovato su due camion provenienti dalla Grecia che si erano imbarcati a distanza di un giorno l'uno dall'altro e stavano trasportando la merce a una ditta cinese con sede a Macerata.

Il magistrato competente, Desirèe Di Geronimo, ha autorizzato la distribuzione delle scarpe in vari comuni del territorio.

"Al magistrato e all'ufficio delle Dogane di Bari va il ringraziamento mio e di tutta la comunità per questa importante donazione - dichiara il sindaco di Noci, Domenico Nisi - nelle prossime settimane, i Servizi sociali si occuperanno di organizzare la distribuzione". (ANSA).