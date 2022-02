Covid: in Puglia 9.289 casi, 20 morti

(ANSA) - BARI, 08 FEB - Oggi in Puglia si sono registrati 9.289 nuovi casi di contagio da Covid-19 su 56.629 test giornalieri (positività al 16,4%). Sono 33 le vittime riportate nel bollettino quotidiano, ma è specificato che 20 sono relative alle ultime 24 ore, mentre le restanti 11 sono risalenti ai giorni precedenti. I casi sono così ripartiti per provincia. A Bari: 2.603; Bat: 735; Brindisi: 763; Foggia: 1.465; Lecce: 2.438; Taranto: 1.199; residenti fuori regione: 55; persone per cui la provincia è in fase di definizione: 31. Delle 104.866 persone attualmente positive: 732 sono ricoverate in area non critica (ieri 750) e 67 in terapia intensiva (ieri 70). (ANSA).