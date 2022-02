Covid: nel Barese casi in calo per 3/a settimana consecutiva

(ANSA) - BARI, 04 FEB - Contagi in discesa per la terza settimana consecutiva in provincia di Bari: rispetto ai 18.702 casi Covid di sette giorni fa, dal 24 al 30 gennaio ne sono stati registrati 14.542. L'incidenza si attesta a quota 1.182,1 casi per 100mila abitanti, al di sotto del tasso rilevato sette giorni fa (1.520,2). La campagna vaccinale anti-Covid, ormai entrata nella sua fase conclusiva, esprime un livello di somministrazioni ancora elevato: circa 58mila dosi negli ultimi sette giorni.

Nel complesso sono stati somministrati 2 milioni e 908.587 vaccini, di cui 1 milione 114.396 prime dosi, 1 milione e 47.878 seconde e 746.313 terze dosi. La Asl Bari ha impresso un'ulteriore accelerazione alla campagna grazie alla possibilità di accedere ai punti vaccinali senza prenotazione, favorendo così la massima adesione possibile da parte della popolazione.

Il 94% dei residenti over 12 ha ricevuto la prima dose, 94% anche se si considera il ciclo completo, ma ugualmente rispetto alla popolazione sopra i 5 anni si registrano livelli alti: 91% con la prima dose, 90% per la schedula completa. Risultati confortanti anche per il capitolo dei richiami, da eseguire almeno a quattro mesi di distanza dal completamento del ciclo.

L'85% dei residenti over 12 ha ricevuto la dose "booster", con una fortissima adesione degli over 50, coperti al 93%. La percentuale più alta in assoluto, il 96%, è stata raggiunta dagli ultraottantenni, seguiti dalla fascia 70-79 (94%), dai 60-69enni (94%) e dal target 50-59 anni (90%). (ANSA).