ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Puglia curva stabile, calano i ricoveri

(ANSA) - BARI, 26 GEN - Cala il numero dei tamponi processati, ma resta quasi invariata rispetto a ieri l'incidenza di contagi da Covid-19 in Puglia, sempre al di sopra del 13%.

Scende anche la quota di persone ricoverate sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive, ma si registrano ancora 15 morti. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 8.759 nuovi casi su 65.736 test eseguiti. In testa alla classifica regionale c'è sempre la provincia di Bari, con 2.717 contagi in un giorno. In tutto il territorio pugliese, delle 122.990 persone attualmente positive, 685 sono ricoverate in area non critica (ieri 714) e 61 in terapia intensiva (ieri 67).

I più colpiti sono i bimbi, a quanto risulta dal report del ministero della Salute sull'andamento della pandemia per fasce d'età: un terzo dei casi recenti riguarda i più piccoli. Negli ultimi sei mesi in Puglia sono stati infatti 13.270 i bambini dai 5 agli 11 anni risultati positivi al Covid-19 e altrettanti ne sono guariti su un totale di 37.522. Al secondo posto ci sono gli adolescenti dai 12 ai 19 anni con 4.978 infezioni e altrettante guarigioni, la terza fascia più colpita è invece quella che comprende persone dai 40 a 49 anni con 4.848 contagi.

Per quanto riguarda le vaccinazioni contro il Covid-19 nella fascia 5-11 anni la Puglia è prima in Italia: sono 112.499 i bambini da 5 a 11 anni che hanno ricevuto almeno una dose, il 46,79% del totale. La Asl Bari ha tra l'altro in programma tra fine gennaio e la prima metà di febbraio circa 120 sedute dedicate proprio agli under 12, su 24 punti vaccinali in tutto il territorio provinciale.

Resta alta l'attenzione sui medici e sugli operatori sanitari che non hanno rispettato l'obbligo di immunizzazione che consente loro di continuare ad esercitare la professione.

L'Ordine dei medici di Bari ha sospeso altri 26 professionisti che non risultano in regola con la vaccinazione. In totale, a oggi sono quindi 76 i medici per cui è stato disposto e confermato lo stop sulla base del confronto fra i dati degli iscritti all'Ordine e l'anagrafe nazionale del green pass.

(ANSA).