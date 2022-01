Covid: in Puglia 8 morti e quasi 10mila positivi

(ANSA) - BARI, 14 GEN - Sono 9.757 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Puglia su 75.448 test eseguiti: il tasso di positività si attesta al 12,93 per cento. Ma il dato più rilevante del bollettino riguarda il numero dei pugliesi infetti: sono 84.659 rispetto ai 62.901 di ieri. Questo perché il conteggio è stato integrato, nel rispetto nella nuova normativa nazionale, con i risultati dei test antigenici rapidi (14.647 quelli positivi) eseguiti nelle farmacie o nei laboratori privati a partire dal primo gennaio e registrati nel Sir, il Sistema informativo regionale. Un dato che fa schizzare a 24.406 i nuovi casi in un solo giorno. Indipendente dalle nuove norme è il numero dei decessi, 8 nelle ultime 24 ore, e quello dei ricoveri: 530 persone sono ricoverate in area non critica (ieri 495) e 56 in terapia intensiva (ieri 53). La maggioranza dei casi si concentra in provincia di Bari (8.631), seguono le province di Lecce (3.872), Foggia (3.111), Taranto (3.103), Barletta-Andria-Trani (2.807), Brindisi (2.601). I contagi tra i residenti fuori regione sono 194, per altri 87 non è stata definita la provincia di appartenenza. E' ormai certo che anche in Puglia la variante Omicron è dominante perchè coinvolge 9 casi Covid su 10.

Intanto anche nei reparti di terapia Intensiva in Puglia è stata superata la soglia critica di occupazione dei posti letto, fissata al 10%, che decreta il passaggio in zona gialla. Secondo l'ultimo aggiornamento Agenas, il tasso di occupazione aggiornato a ieri sera è pari all'11% nelle terapie intensive, mentre nei reparti di Medicina Covid è al 18%, il limite è fissato al 15%. Tuttavia, secondo i dati della Cabina di regia nazionale, la posizione della Puglia è ancora in bilico tra la zona bianca e quella gialla, bisognerà attendere l'ordinanza del ministro della Salute.

I contagi aumentano anche nelle carceri pugliesi. Stando all'ultimo report del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria aggiornato al 13 gennaio, complessivamente i positivi nei 9 penitenziari della regione sono 190, dei quali 123 detenuti e 67 poliziotti. Il focolaio più esteso è quello scoppiato nel carcere di Bari, dove i positivi di 86, dei quali 72 detenuti e 14 agenti di polizia penitenziaria. A Taranto sono stati contagiati 43 detenuti e 12 poliziotti; a Lecce 2 detenuti e 22 poliziotti; a Trani 9 agenti; a Turi 4 agenti; a Brindisi 1 detenuto e 3 agenti; a Lucera 2 detenuti e 2 poliziotti; a San Severo 3 detenuti e a Foggia un agente. Quasi tutti i contagiati sono asintomatici e vaccinati.

Per chiedere maggiore sicurezza nelle scuole, una delegazione dell'Unione degli Studenti Puglia con i rappresentanti di istituto di alcune scuole superiori di Bari, che hanno oggi scioperato, ha manifestato questa mattina davanti alla sede della Presidenza della Regione, sul lungomare di Bari. Al presidente Michele Emiliano e all'assessore regionale all'Istruzione, Sebastiano Leo, gli studenti chiedono "mascherine ffp2 gratuite, tamponi gratuiti e screening periodici nelle scuole, priorità nelle vaccinazioni come tempistiche e come elaborazione di metodi di incentivazione, investimento sui trasporti". (ANSA).