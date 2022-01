Carabineri: anziani isolani ricevono calendario Arma 2022

(ANSA) - TREMITI, 08 GEN - "Per noi che siamo isolati, l'Arma dei Carabinieri è come una famiglia". E' quanto ha affermato Iolanda un'anziana donna che vive da sempre, insieme al marito Giuseppe, sulle Isole Tremiti (Foggia), dopo aver ricevuto nei giorni scorsi dai militari il calendario storico dei Carabinieri 2022. "L'arcipelago è un paradiso dell'Adriatico, ma nei mesi invernali - si legge sul post pubblicato sulla pagina Facebook dei Carabinieri - i pochi residenti vivono i disagi dovuti all'isolamento e alle difficoltà di collegamento con la terraferma. In contesti come questo, nei piccoli centri, nelle aree montane o difficilmente raggiungibili, le Stazioni Carabinieri, con la loro vicinanza alle comunità, rappresentano una tessera insostituibile nel mosaico della qualità della vita e della sicurezza dei cittadini", concludono (ANSA).