Covid: Scritte no vax su facciata cinema-teatro Bari

(ANSA) - BARI, 06 GEN - Scritte no vax sono state tracciate con vernice rossa sulla facciata del cinema-teatro AncheCinema di Bari: "Il vax uccide", "Governo nazista" e altri slogan. Ad accorgersene è stato il direttore dell'AncheCinema, Andrea Costantino, che presenterà denuncia formale sull'accaduto.

"L'amarezza più grande - scrive in una nota - è aver dato sempre spazio a tutti, anche sul tema vaccini". "Probabilmente questo atto vandalico - aggiunge - è frutto anche della trascuratezza di corso Italia purtroppo in drammatico ritardo rispetto alla rinascita di altre zone della nostra città. Corso Italia è terra di nessuno. Siamo percepiti fuori dalle mura della città nonostante la stazione centrale sia il biglietto da visita del capoluogo". (ANSA).