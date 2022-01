Due bombe contro attività commerciali nel Foggiano, danni

(ANSA) - SAN SEVERO, 04 GEN - Due attentati dinamitardi sono stati compiuti la scorsa notte a San Severo (Foggia) prima ai danni della profumeria Afrodite che si trova in viale due Giugno e poi contro la rivendita di auto Romano Opel di via Giustino Fortunato. I boati delle esplosioni sono stati uditi in gran parte della città. Ingenti i danni provocati alle due attività commerciali. Sul posto hanno operato i carabinieri che hanno avviato le indagini. Da indiscrezioni pare che le telecamere della concessionaria auto avrebbero ripreso due giovani a bordo di un monopattino piazzare la bomba e fuggire via. (ANSA).