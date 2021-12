Pio e Amedeo, forfait per quarantena allo show di Capodanno

(ANSA) - BARI, 30 DIC - Dopo Al Bano, che ha annunciato ieri su Instagram di essere risultato positivo al Covid, anche Pio e Amedeo danno forfait al Capodanno in Musica di Canale 5, in onda domani sera dal teatro Petruzzelli di Bari. Uno dei due comici - a quanto si apprende - è in quarantena. Assenti per motivi precauzionali anche Michele Zarrillo e Andrea Damante, annunciati inizialmente nel cast, che nel frattempo si è arricchito delle presenze di Tiromancino, Ermal Meta, Fabio Rovazzi. (ANSA).