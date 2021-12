Piazza intitolata a imprenditore Bari, Decaro 'storia città'

(ANSA) - BARI, 29 DIC - Si è tenuta questa mattina, alla presenza del sindaco Antonio Decaro, la cerimonia di intitolazione di "largo Emanuele Degennaro", nel quartiere Poggiofranco di Bari. L'area verde di circa 3.800 mq, configurata come una piazza, viene intitolata all'imprenditore e cavaliere di Gran Croce Emanuele Degennaro, accogliendo la richiesta avanzata a seguito di una petizione.

"I nomi delle strade, delle piazze, dei giardini sono dedicati a chi ha lasciato un'impronta nelle nostre città, a grandi personalità che hanno contribuito a fare la storia del nostro Paese - ha dichiarato Decaro -. È nostro compito riconoscere e onorare la vita e la memoria di donne e uomini che hanno contribuito allo sviluppo e alla crescita del territorio. Per questo oggi siamo qui, per intitolare questo spazio pubblico a Emanuele Degennaro, un imprenditore che in un momento di grande sviluppo economico della nostra città ha dedicato la sua vita al lavoro, impegnandosi nella realizzazione di tante opere che, ancora oggi, sono fondamentali per migliaia di cittadini baresi: penso alle scuole dove ancora oggi crescono i nostri figli".

