A Bari circo con ologrammi animali, Decaro 'è tempo di cambiare'

(ANSA) - BARI, 28 DIC - "Circus Atmosphere, il circo senza animali per la prima volta in Italia fa tappa a Bari. Si può vivere la magia dello spettacolo circense senza utilizzare gli animali". Ad annunciarlo è il sindaco di Bari, Antonio Decaro, con un post su facebook. "È tempo davvero di guardare avanti - scrive Decaro - , senza paura di innovarsi e cambiare, a cominciare da quelle 'cattive pratiche' che non facevano bene né agli animali costretti a esibirsi né agli spettatori".

"Fino al 30 gennaio - fa sapere il sindaco - il grande spettacolo portato in scena dalla famiglia Vassallo sarà in via Napoli per accogliere grandi e piccini con tanti artisti tra acrobati, clown, pattinatori, maghi, e soprattutto tanti ologrammi raffiguranti animali di dimensioni e specie diverse che appaiono e interagiscono virtualmente con il pubblico".

