Salvini, aprire sezioni, prossime elezioni le vinciamo noi

(ANSA) - BARI, 11 DIC - "Ho bisogno che la Lega in Puglia apra le porte delle sezioni ovunque, coinvolgiamo. Siamo destinati a vincere le prossime elezioni politiche e a governare a lungo questo Paese. Possono fare quello che vogliono, possono usare la magistratura, i sindacati, i giornali, le televisioni, ma noi le prossime elezioni le vinciamo, punto". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Bari intervenendo al congresso della Lega Puglia.

Salvini ha poi criticato la Cgil (che con il leader Landini e la UIl era in contemporanea in piazza a Bari) per la proclamazione dello sciopero del 16. ""La Lega è a Bari, è in Italia per costruire.

Stiamo lavorando, impegnandoci" per ottenere risultati sulla manovra, dalle tasse alle bollette. "La Cgil invece blocca il Paese. Uno sciopero generale in un momento così delicato per l'Italia e gli italiani è davvero contro il Paese, contro i lavoratori, contro il buon senso. Noi invece siamo qui per costruire un 2022 che lascia alle spalle problemi, preoccupazioni e pandemie". (ANSA).