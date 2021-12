Covid: aumentano contagi settimanali nelle scuole del Barese

(ANSA) - BARI, 08 DIC - La circolazione del Covid 19 nelle scuole di Bari e provincia è in aumento questa settimana rispetto a sette giorni fa. È quanto emerge dal monitoraggio del team Covid scuole dell'Epidemic Intelligence center della azienda sanitaria che, tra il 29 novembre e il 5 dicembre, ha intercettato in totale 87 casi positivi, a fronte delle 69 positività riscontrate nell'attività di sorveglianza dei sette giorni precedenti. I casi positivi relativi ai 311 istituti pubblici di ogni ordine e grado della provincia, sono così distribuiti: 17 nelle scuole della infanzia, 30 nelle primarie, 17 nelle scuole medie e 23 nelle superiori. Degli attuali 87 casi, 63 sono riconducibili agli alunni e 24 al personale scolastico. Il numero più significativo di infezioni tra gli studenti è stato tracciato nella scuola primaria per un totale complessivo di 30 casi, di cui 5 operatori scolastici e 25 alunni. Si tratta quindi di soggetti non ancora vaccinabili per età. Nel confronto con la settimana precedente, si registra invece una crescita di positività negli istituti secondari di secondo grado dove, nel periodo preso in esame dal monitoraggio, sono stati evidenziati 23 casi complessivi, di cui 19 studenti e 4 operatori. Tra i 19 studenti positivi nei licei, 9 risultano non vaccinati. "L'andamento dei contagi nelle scuole primarie è costante - spiega Severina Cavalli, coordinatrice del gruppo che si occupa di sorveglianza sanitaria nelle scuole - mentre assistiamo questa settimana ad un aumento dei casi nelle scuole superiori, dove circa la metà dei positivi emersi non è vaccinato". (ANSA).