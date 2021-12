Tumori: ANT lancia sesta edizione 'Paniere eccellenze Puglia'

(ANSA) - BARI, 02 DIC - Un regalo speciale da mettere sotto l'albero è senz'altro il 'Paniere delle Eccellenze' della Fondazione ANT (Associazione nazionale tumori), che utilizzerà i fondi raccolti per l'assistenza domiciliare gratuita ai malati. Vino, olio, confetture, orecchiette, taralli, prodotti da forno e tanti altri prodotti delle aziende locali.

Dall'inizio delle sue attività, ANT in Puglia ha curato a casa, con standard di livello ospedaliero, oltre 52.000 malati di tumore, offrendo supporto medico, infermieristico e psicologico anche alle loro famiglie.

Dal 2004 è iniziata l'attività di prevenzione oncologica della Fondazione che ha consentito di offrire in regione oltre 6.700 visite gratuite di diagnosi precoce per diverse patologie tumorali. Proprio per l'impegno profuso nei difficilissimi mesi di pandemia, nei giorni scorsi Fondazione ANT ha ricevuto dalla Presidenza del Senato il Premio Volontariato nella categoria Salute. "Noi di ANT, intesa come comunità di professionisti, volontari, sostenitori e donatori - commenta la presidente Raffaella Pannuti - abbiamo dimostrato in questi 43 anni di attività di saper costruire, di saper agire, anche nei momenti più difficili come quelli che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo a causa della pandemia".

Il Paniere delle Eccellenze Pugliesi sarà disponibile in 1.800 pezzi e permetterà ad ANT di raccogliere 36.000 euro da destinare alle attività gratuite di assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e prevenzione oncologica ANT in Puglia. Per trovarlo si può visitare il sito http://ant.it/puglia/, la pagina Facebook ANT in Puglia oppure contattare michele.faedda@ant.it per prenotazioni. (ANSA).