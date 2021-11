Video promozionale su delfini Taranto, studenti protagonisti

(ANSA) - TARANTO, 18 NOV - "I delfini: il tesoro di Taranto" è il titolo del video spot promozionale di Ketos, il Centro Euromediterraneo del Mare e dei Cetacei, sede della Jonian Dolphin Conservation, associazione di ricerca scientifica che studia i cetacei del golfo di Taranto per tutelarli e proteggerli. Il video è stato realizzato utilizzando le modalità della stop motion animation, in un laboratorio condiviso presso il Centro Ketos che, per due mesi, ha visto in disegnatore Nicola Sammarco fare da tutor a 12 studenti della seconda 'A' del plesso della Città vecchia dell'Istituto Comprensivo "Galilei". Classe 1992, Nicola Sammarco ha lavorato a lungo nell'animazione per le più importanti industrie del settore (Walt Disney, Pixar, Universal Studios, Netflix) e rappresenta uno dei creativi più promettenti del territorio. Vittorio Pollazzon, responsabile del Centro Ketos, ha spiegato che "l'obiettivo dell'iniziativa è stato impiegare l'animazione come mezzo per esplorare e conoscere le ricchezze territoriali e dare la possibilità ai ragazzi di rielaborare i contenuti culturali e scientifici relativi ai cetacei appresi nel corso del laboratorio in maniera creativa. Ciò nell'ottica di veicolare i concetti correlati alla blue economy per la sostenibilità ambientale".

Nicola Sammarco ha poi precisato che "lo stop motion è un tipo di animazione che prevede la fotografia di disegni 'frame-by-frame', ovvero fotogramma per fotogramma, dei singoli oggetti da animare; è molto impegnativo, ma il risultato è artisticamente valido, peraltro tutti i disegni e le scene sono stati pensati e realizzati dagli studenti che così sono stati i veri protagonisti". (ANSA).