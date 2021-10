Petruzzelli, stagione d'Opera prosegue con Nabucco di Verdi

(ANSA) - BARI, 18 OTT - La stagione d'Opera 2021 del teatro Petruzzelli di Bari prosegue con Nabucco di Giuseppe Verdi, per la regia di Leo Muscato, ripresa da Alessandra De Angelis.

Dirigerà l'Orchestra e il Coro del Teatro Petruzzelli Renato Palumbo, maestro del Coro Fabrizio Cassi. L'allestimento del Teatro Lirico di Cagliari andrà in scena al Teatro Petruzzelli mercoledì 20 ottobre alle 20.30, giovedì 21 ottobre alle 20.30, venerdì 22 ottobre alle 20.30, sabato 23 ottobre alle 18.00, domenica 24 ottobre alle 18.00, martedì 26 ottobre alle 20.30 e mercoledì 27 ottobre alle 18.00. Le scene sono di Tiziano Santi, i costumi di Silvia Aymonino, il disegno luci di Alessandro Verrazzi. Martedì 2 novembre alle 20.30 è in programma il concerto della pianista Martha Argerich, con Theodosia Ntokou (pianoforte), Daniel Hope (violino) e Steven Isserlis (violoncello). Giovedì 11 e venerdì 12 novembre alle 20.30, sabato 13 e domenica 14 novembre alle 18, martedì 16 novembre alle 20.30 e mercoledì 17 novembre alle 18 è in programma Il gallo d'oro di Nikolaj Rimskij-Korsakov su libretto di Vladimir Bel'skij. L'allestimento scenico è dell'Helikon Opera di Mosca, per la regia di Dmitry Bertman e la direzione di Yevgeny Brazhnik che condurrà l'Orchestra del Petruzzelli e il Coro del Teatro, preparato da Fabrizio Cassi. Domenica 21 novembre alle 18, lunedì 22 novembre alle 20.30 e martedì 23 novembre alle 20.30 la grande danza torna al Teatro Petruzzelli con l'étoile Eleonora Abbagnato che sarà protagonista del balletto 4 stagioni - Va' dove il cuore ti porta di Giuliano Peparini. Lo spettacolo su musiche di Antonio Vivaldi e Domenico Scarlatti ha il disegno luci di Marco Vignanelli, le scene di Andrea Miglio, i costumi di Anna Biagiotti e le videoproiezioni di Edmondo Angelelli e Giuliano Peparini. (ANSA).