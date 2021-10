Ex Ilva: azienda, green pass obbligatorio dal 15/10

(ANSA) - TARANTO, 09 OTT - Fonti ufficiali di Acciaierie d'Italia comunicano che "sono false e destituite di fondamento le notizie stampa circolate a proposito del presunto divieto di svolgimento della prestazione a partire da lunedì 11 ottobre da parte dei lavoratori che non detengono il Green Pass. La data di entrata in vigore della prescrizione è, come noto, il 15 ottobre e come tale sarà applicata". Il riferimento è alla nota dei sindacati che hanno chiesto un incontro al prefetto Demetrio Martino e sostenuto che da lunedì 11 l'azienda non consentirà l'ingresso ai dipendenti sprovvisti di green pass collocandoli in cassa integrazione e disattivando il loro badge. (ANSA).