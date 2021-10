Droga: operazione a Taranto e in provincia, arresti

(ANSA) - TARANTO, 07 OTT - A Taranto e in vari comuni della provincia (Massafra, Palagiano e Statte) i carabinieri hanno realizzato un'operazione antidroga eseguendo 16 arresti (13 in carcere e tre ai domiciliari). Alle operazioni partecipano i militari del Comando provinciale di Taranto, le unità antidroga del Nucleo Cinofili di Modugno (Bari) e un elicottero dell'Elinucleo di Bari Palese, per un totale di circa 80 uomini.

