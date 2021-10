Punto da tracina, in choc anafilattico al largo di Brindisi

(ANSA) - BRINDISI, 05 OTT - Un turista che si trovava a bordo di una barca a vela al largo di Brindisi è stato soccorso dai vigili del fuoco in choc anafilattico, a quanto si è appreso, dopo la puntura di un pesce ragno, comunemente conosciuto come tracina.

I vigili del fuoco si trovavano poco lontano, in fase di addestramento nell'ambito di un corso regionale per soccorritori acquatici di superficie. La barca era al largo del Lido Risorgimento. Sull'imbarcazione c'erano altre persone che hanno lanciato l'allarme. L'uomo è stato portato a riva con una moto d'acqua e poi affidato al personale del 118 di Brindisi e sembrerebbe in buone condizioni. (ANSA).