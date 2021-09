Revocata identità di tutela a ex boss pentito Annacondia

(ANSA) - BARI, 30 SET - L'ex boss del nord barese, Savatore Annacondia, divenuto negli anni '90 collaboratore di giustizia e che per oltre una ventina di anni ha vissuto con una identità che gli è stata data in virtù della sua collaborazione, è tornato a chiamarsi con il suo nome. La sua identità di protezione gli è stata infatti revocata dopo un arresto per usura e il conseguente processo che è in corso. A rivelarlo è lo stesso pentito in una intervista ad Antonio Procacci nella trasmissione 'Il Graffio' che andrà in onda domani sera su Telenorba.

Annacondia, condannato a centinaia di anni di reclusione (poi convertiti in 30 anni) nei maggiori processi alla criminalità organizzata pugliese, ha consentito con le sue rivelazioni l'arresto e le condanne di decine affiliati e boss di clan pugliesi. (ANSA).