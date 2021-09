Torna DigithON a Bisceglie, 48 ore per presentare start-up

(ANSA) - BARI, 29 SET - Si chiude tra 48 ore la "call for ideas" che sta raccogliendo centinaia di startup in lizza per la partecipazione a DigithON 2021, la "più grande maratona digitale italiana" che torna per il sesto anno consecutivo dal 21 al 24 ottobre nelle Vecchie Segherie, a Bisceglie. Anche questa edizione si svolgerà online, come la precedente, per garantire la sicurezza sanitaria. Saranno in tutto 100 le start-up ammesse dal comitato scientifico che sarà chiamato a votare le migliori.

L'apertura della "maratona" è in calendario il 21 ottobre ed è affidata all'ex ministro Francesco Boccia, fondatore di DigithON, e alla giornalista Barbara Carfagna. Tra i primi ospiti ci saranno il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, l'amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, e l'ad del gruppo Vivendi, Arnaud de Puyfontaine. Tra i partner c'è Confindustria che oggi, nella sede di Bari, ha ospitato la conferenza stampa di presentazione.

Sono intervenuti il presidente di Confindustria Bari-BAT, Sergio Fontana, Francesco Boccia, e Letizia D'amato, presidente della fondazione.

Per partecipare all'evento basta registrarsi sul portale digithon.it. "Obiettivo primario della manifestazione - è stato spiegato - è quello di essere un trampolino di lancio per progetti originali dedicati alle principali tematiche al centro della rivoluzione digitale e avvicinare la comunità finanziaria a quella delle start-up. Dal 21 al 23 ottobre le 100 startup scelte presenteranno i progetti attraverso la piattaforma online, la premiazione è affidata al presidente Fontana e si svolgerà il 24 ottobre. I giovani inventori avranno cinque minuti a disposizione per presentare la loro idea e risponderanno alle domande degli analisti. Per il vincitore è previsto anche un assegno da 10mila euro offerto da Confindustria Bari-Bat. (ANSA).