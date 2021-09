Apre a Foggia il più grande campo di zucche di Puglia

(ANSA) - FOGGIA, 28 SET - Aprirà il prossimo 2 ottobre a Foggia, presso la "Cascina Savino", il più grande campo di zucche da intaglio di Puglia, che si estende per oltre 20.000 mq. "Si tratta - spiegano i fratelli Savino Giuseppe e Michele, ideatori del progetto - di un campo di zucche arancioni di varie dimensioni e di varie tipologie, dalla Jack O' Lantern (la classica zucca di Halloween) alle baby zucche per i più piccoli". Per tutti i visitatori, anche un terreno con 400 alberi di melagrane biologiche che sarà possibile raccogliere con le proprie mani. All'interno del campo si terranno laboratori di intaglio della zucca. "Si verrà accolti - spiegano i fratelli Savino - nel magnifico anfiteatro di balle paglia per il laboratorio guidato, dove i bambini, affiancati dai propri genitori, o gli adulti stessi, si cimenteranno nell'intaglio della zucca appena raccolta". (ANSA).