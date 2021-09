Calcio: Monterosi ko a Bari, 'grazie dell'ospitalità'

(ANSA) - BARI, 06 SET - "Grazie per l'ospitalità e in bocca al lupo per le prossime partite": il Monterosi Tuscia, sconfitto ieri al San Nicola contro il Bari per 4-0, ha brillato per sportività lasciando nello spogliatoio dello stadio un biglietto di ringraziamento al club di Luigi De Laurentiis. Nessuna arrabbiatura per il pesante ko, ma un messaggio di fair play che fa bene al calcio, oltre le contrapposizioni naturali nei 90' di gioco. Il gesto è stato spiegato così sui social dai laziali, dove tanti internauti hanno elogiato lo stile della neopromossa in Lega Pro: "Non dimentichiamolo mai: il calcio è uno sport, ma è anche il gioco più bello al mondo. Che si vinca o si perda, il calcio ti insegna sempre qualcosa, nel campo e per la vita.

Quindi grazie per l'ospitalità SSC Bari e in bocca al lupo. Lega Pro #spogliatoio". (ANSA).