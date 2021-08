Cinema: prima di 'FREE-Liberi' al Galleria di Bari il 26/8

(ANSA) - BARI, 23 AGO - Conto alla rovescia per 'FREE-Liberi', la commedia pluripremiata che sbarca nelle sale cinematografiche dal 26 agosto. Dopo l'uscita sulle piattaforme e il successo alla 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, la prima proiezione assoluta del film è in programma il 26 agosto al Multicinema Galleria di Bari, alle 20.45, alla presenza del regista Fabrizio Maria Cortese, degli attori Marco Marzocca, Sergio Friscia e Martina Palmitesta e del produttore Vito Caggianelli.

Prima della proiezione del film, prodotto da Golden Hour Films e Ismaele Film con Rai Cinema, e realizzato con il sostegno di Apulia Film Commission, si terrà una conferenza stampa alla presenza del cast, del presidente di Apulia Film Commission, Simonetta Dellomonaco, e dei rappresentanti delle istituzioni locali.

Il cast della commedia, tra cui Sandra Milo, Tullio Solenghi, Ivano Marescotti, Corinne Clery, Marco Marzocca, Sergio Friscia e Martina Palmitesta, è protagonista di un viaggio on-the-road sui generis, dal Lazio alla Puglia, che fa della vita e del desiderio di libertà il fil rouge della pellicola. 'FREE-Liberi' vuole portare una ventata di ottimismo e speranza attraverso la celebrazione della cosiddetta 'terza età', momento della vita ricco ancora di aspirazioni e di sogni.

"Quello che ho voluto raccontare nel film è la bellezza di essere anziani. Anziani non come fine o meglio non come principio di una fine, ma come categoria di persone consapevoli di vivere uno dei tanti momenti della vita, forse il più bello." Così Cortese descrive la storia di cinque anziani che scappano da una casa di riposo con un entusiasmo dilagante, che colora la storia come se fosse un po' fumetto e un po' favola. (ANSA).