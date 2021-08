Magna Grecia Awards, il 24/8 omaggio a Carla Fracci

(ANSA) - TARANTO, 17 AGO - "Carla è l'opera" è il titolo dell'evento targato Magna Grecia Awards che martedì 24 agosto, nel Castello Normanno Svevo di Gioia del Colle (Bari), sarà dedicato a Carla Fracci, una delle più grandi ballerine del ventesimo secolo. Sul palco, a partire dalle 20.30, il soprano Carly Paoli, artista inglese di fama mondiale, i ballerini della Scala di Milano Vittoria Valerio e Claudio Coviello e il cantautore Pierdavide Carone.

La manifestazione è un fuori programma del "Magna Grecia Awards & Fest 2021", che prosegue la partnership solidale con "30 Ore per la Vita". "Soltanto un anno fa eravamo proprio a Gioia del Colle per premiare Carla Fracci - commenta il patron della manifestazione, Fabio Salvatore - e per questo abbiamo voluto fortemente organizzare una serata per ricordarla. La sua figura è eterna, sinonimo di impegno, sacrificio, talento, gentilezza. Dal 1996 è l'obiettivo del Magna Grecia Awards & Fest: celebrare cuore, pensiero, azione e valorizzare l'operato di chi ha saputo dare un contributo significativo alla società attraverso la propria arte". (ANSA).