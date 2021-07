Serata di 'Etica e lavoro', sul palco da Noemi a don Ciotti

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Un incontro in presenza, in una masseria di Turi, nel Barese, che è allo stesso tempo un appuntamento online per parlare di Etica e lavoro: è stato inaugurata così la terza edizione di 'Cosa Sarà' lo streameeting di Coop a cui hanno partecipato artisti come Noemi, l'attrice Veronica Pivetti, ma anche don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera che in videomessaggio ha parlato dell'importanza di un lavoro dignitoso.

"Se c'è una cosa che ci chiede la crisi generata dalla pandemia, figlia di mali sociali preesistenti - ha spiegato -, è un cambiamento radicale nel sistema del lavoro. Il lavoro non è né un accessorio né una prestazione occasionale mal pagata, ma un elemento fondamentale di un'esistenza degna di questo nome.

Quando è garantito e bilanciato da diritti e doveri il lavoro ci rende al tempo stesso artefici e partecipi del bene comune, cioè a pieno titolo cittadini." Un esempio è Casa Sankara, nel Foggiano, dove 400 giovani migranti si sono riuniti in cooperativa per produrre pomodori.

"Siamo intervenuti noi, con Legacoop Puglia - ha spiegato il presidente di Coop Alleanza 3.0 Mario Cifiello che l'ha visitata - e questa produzione si è trasformata in "Riaccolto", barattoli di passata di pomodoro nei quali ci sono tutti i valori di Coop".

"La nostra Cooperativa - ha ricordato - ha investito nella relazione con il territorio e nella collaborazione con 700 produttori pugliesi. Da tempo stiamo lavorando per lo sviluppo della produzione cooperativa che consideriamo importante non solo dal punto di vista industriale, ma anche sotto il profilo etico per la crescita di un'economia democratica, trasparente e capace di mettere al centro persona. I rapporti con il territorio sono per noi fondamentali, per questo puntiamo a far crescere la Puglia mediante la collaborazione con gli imprenditori e con le cooperative che speriamo si sviluppino." "Per migliorare la vita delle persone il cuore pulsante è il lavoro - ha concluso Maura Latini AD di Coop Italia - Per Coop, che si occupa di distribuzione del cibo in una quantità importante, l'etica al lavoro nelle filiere è una parte di questo cuore". (ANSA).