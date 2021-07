A Cannes la presentazione dell'Apulia Film Forum

(ANSA) - BARI, 09 LUG - La fondazione Apulia Film Commission presenterà a Cannes la XII edizione di Apulia Film Forum, che si terrà online e a Brindisi dal 7 al 9 ottobre prossimo. Il programma del mercato di coproduzione sarà annunciato nella conferenza stampa che si terrà, lunedì 12 luglio, alle ore 16.

"L'obiettivo di Apulia Film Forum - è stato spiegato - è favorire l'incontro e le partnership fra produttori, distributori, autori e registi, pugliesi e internazionali, affinché sviluppino buone sinergie per realizzare i progetti filmici in coproduzione e quindi la scelta della Regione Puglia per le lavorazioni dei loro film. Ai partecipanti viene offerta la possibilità di presentare e discutere i progetti filmici avendo così l'opportunità di 'testarli' nella loro fase di sviluppo e, soprattutto, di entrare in contatto con potenziali cofinanziatori". (ANSA).