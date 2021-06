Ex Ilva: accordo per corso meccatronica per l'innovazione

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Nuova linfa per l'acciaio" è lo slogan scelto da Acciaierie d'Italia per la presentazione dell'accordo di collaborazione per l'avvio del corso biennale in "Meccatronica Avanzata per l'Innovazione dell'Industria dell'Acciaio", realizzato con l'Its Cuccovillo di Bari.

All'incontro nello stabilimento siderurgico di Taranto sono intervenuti l'assessore regionale alla Formazione e Lavoro Salvatore Leo, l'Ad di Acciaierie d'Italia Lucia Morselli, il presidente e il direttore dell'istituto Cuccovillo, Lucia Scattarelli e Roberto Vingiani.

Il piano strategico formativo coinvolgerà le scuole e i giovani di Taranto e provincia, già dalle secondarie di primo grado. II corso, interamente finanziato dall'assessorato all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione attraverso il Por Puglia 2014/2020, consentirà ai giovani selezionati di acquisire la specializzazione gratuitamente.

L'ammissione, di un massimo di 25 studenti diplomati, avverrà attraverso un bando che sarà pubblicato entro luglio 2021 sul sito 'itsmeccatronìcapuglia'. Il percorso didattico partirà entro il mese di ottobre e durerà due anni, con l'erogazione di 2.250 ore di formazione, svolte nelle sedi dell"Its "Cuccovillo" e di Acciaierie d'Italia di Taranto con circa 600 ore a cura di manager e tecnici aziendali e 900 ore sul campo, a contatto diretto con le realtà di Acciaierie d'Italia, tra formazione in situazione e stage. I 25 specializzandi completeranno il percorso con i tirocini curriculari di 900 ore realizzati interamente nella sede Acciaierie d'Italia di Taranto. (ANSA).