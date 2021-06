SailGp Taranto: saluto Frecce Tricolori a catamarani volanti

(ANSA) - TARANTO, 05 GIU - Un spettacolo in cielo e in mare per l'avvio del SailGp a Taranto, la competizione velica internazionale (dalle Bermuda a San Francisco) tra gli 8 catamarani F50 più veloci del mondo. Le Frecce Tricolori dell'Aeronautica Militare hanno salutato la gara con un doppio passaggio sopra il mar Grande. Migliaia le persone assiepate sul Lungomare e nei pressi del ponte girevole e del canale navigabile con gli occhi all'insù per le acrobazie delle Frecce e poi sul campo di regata per la tappa tarantina, unica in Italia, in programma oggi e domani del Sail Grand Prix. A sfidarsi sono otto team nazionali con a bordo le più grandi star della vela mondiale. Medaglie olimpiche, campioni iridati, velisti di regate oceaniche e vincitori dell'Americàs Cup gareggiano con i colori di Australia, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Giappone, Nuova Zelanda, Spagna e Stati Uniti. Da Tom Slingsby a Billy Besson, Nathan Outeridge, Jimmy Spithill e Checco Bruni, unico italiano in gara, ingaggiato nel ruolo di flight controller dal Japan SailGP Team.Tre le regate di flotta oggi e due domani, ciascuna della durata di circa 15 minuti.

L'equipaggio vincitore di ogni regata otterrà 10 punti, il secondo 9, il terzo 8 e così via. I tre equipaggi meglio classificati al termine delle regate di flotta si sfideranno nella finale di domani che decreterà il vincitore dell'evento.

(ANSA).