Covid: Puglia pronta a countdown per la zona bianca

(ANSA) - BARI, 27 MAG - La Puglia si prepara ad iniziare il countdown per la zona bianca: l'incidenza settimanale è, infatti, ormai attorno ai 50 casi ogni 100mila abitanti, quindi può iniziare il conteggio delle tre settimane per passare in una fascia di rischio inferiore. La formalizzazione dovrebbe arrivare domani dal report della Cabina di regia nazionale, dopodiché se i contagi Covid continueranno a calare, già dal 14 giugno la Puglia potrebbe essere in fascia bianca. La terza ondata si è ormai esaurita, la circolazione del virus è a bassa intensità come conferma anche il report Gimbe: i nuovi casi, nella settimana dal 19 al 25 maggio, sono diminuiti del 31,7% rispetto a sette giorni prima, e i casi attualmente positivi per 100mila abitanti sono passati da 931 a 775. Sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica (20% contro il 27% di una settimana fa) e terapia intensiva (16% contro 21%) occupati da pazienti positivi al Coronavirus. Oggi, invece, sono stati effettuati 7.922 test e sono stati rilevati 288 casi positivi (3,6%): 58 in provincia di Bari, 8 in provincia di Brindisi, 52 nella provincia Bat, 81 in provincia di Foggia, 53 in provincia di Lecce, 36 in provincia di Taranto. Però, sono stati registrati altri 32 decessi: 3 in provincia di Bari, 27 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. In tutto hanno perso la vita in Puglia 6.476 persone. Sono 215.307 i pazienti guariti mentre ieri erano 213.261 (+2.046). I casi attualmente positivi sono 27.885 (-1.790); i pazienti ricoverati sono 767 (-42). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 249.668. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sono 2.206.392 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17 dal report del Governo nazionale), pari al 93.3% di quelle consegnate che sono 2.363.815. (ANSA).