Covid: Gimbe, in Puglia nuovi contagi in riduzione del 31,7%

(ANSA) - BARI, 27 MAG - Calano ancora i nuovi contagi Covid, nella settimana dal 19 al 25 maggio in Puglia sono diminuiti del 31,7% rispetto a sette giorni prima, e i casi attualmente positivi per 100mila abitanti sono passati da 931 a 775. Sono i due parametri, calcolati nel report settimanale dalla fondazione Gimbe, che confermano la riduzione della circolazione del virus.

Sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica (20% contro il 27% di una settimana fa) e terapia intensiva (16% contro 21%) occupati da pazienti positivi al Coronavirus. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, la percentuale di popolazione pugliese con ciclo completo è pari al 17,8% a cui aggiungere un ulteriore 19,9% con sola prima dose: in totale quindi, il 37,7% dei pugliesi è coperto dai rischi di malattia grave. (ANSA).