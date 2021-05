Incidenti stradali: muore motociclista 36enne a Bari

(ANSA) - BARI, 22 MAG - Un 36enne di Bari è morto nel pomeriggio per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla Statale 16, all'altezza dell'uscita del quartiere di Palese. L'uomo era a bordo di un grosso scooter quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della moto cadendo violentemente sulla carreggiata. La dinamica non è ancora chiara ma, dai primi rilievi della Polizia stradale, l'ipotesi è che nell'incidente non siano stati coinvolti altri mezzi.

Sul posto anche personale del 118 per i soccorsi e la Polizia locale per gestire il traffico. La carreggiata in direzione Nord, dove è avvenuto l'incidente, è stata bloccata per circa due ore per consentire i rilievi e rallentamenti si sono registrati anche in direzione sud, sulla corsia di marcia opposta. (ANSA).