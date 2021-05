Libri su temi di genere a biblioteca comunale donne di Bari

(ANSA) - BARI, 07 MAG - E' stata consegnata alla Libreria Laterza la prima tranche di libri su temi di genere, frutto del progetto "Adotta un libro", realizzato dalla Biblioteca comunale delle donne di Bari - Bidoba, che rientra nella rete di "Bari Social Book - Spazi sociali per leggere", e dal Club delle Imprese per la Cultura di Confindustria Bari-Bat.

Il progetto, partito lo scorso 8 marzo, in occasione della giornata dedicata alle donne, permette di accrescere il patrimonio librario della Biblioteca delle donne grazie a un particolare tipo di donazione. Tutti i componenti del Club Cultura di Confindustria, infatti, hanno donato un libro, alla cui storia resterà legato il nome del donatore: nelle pagine interne un ex libris garantisce la tracciabilità della donazione riportando il nome della persona e/o dell'ente donatore. Il Club delle imprese per la Cultura ha inoltre esteso la richiesta di donazione anche a tutte le imprese iscritte all'associazione, che hanno deciso di partecipare all'iniziativa con entusiasmo in futuro. A ritirare i libri, ieri pomeriggio, l'assessora al Welfare Francesca Bottalico, la coordinatrice del club Cultura Mariella Pappalepore, Maria Laterza e, per Bidoba, Francesca Romana Recchia Luciani, docente dell'Università Aldo Moro di Bari. (ANSA).