Vela: Sail Gp a Taranto, a giugno otto team nel Mar Grande

(ANSA) - TARANTO, 04 MAG - E' stato presentato a Taranto, a un mese esatto dal suo inizio, l'Italy Sail Grand Prix, l'unico evento italiano di SailGP, il campionato dei catamarani volanti F50 che, il prossimo 5 e 6 giugno, vedrà affrontarsi sul campo di regata di Mar Grande otto team nazionali. A bordo ci saranno le più grandi star della vela mondiale: medaglie olimpiche, campioni del mondo, velisti di regate oceaniche e vincitori dell'America's Cup provenienti da Australia, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Giappone, Nuova Zelanda, Spagna e Stati Uniti. Il SailGP Race Village di Taranto sarà allestito sul lungomare, nella storica Rotonda Marinai d'Italia.

Il sindaco Rinaldo Melucci ha presentato il gemellaggio tra la città e il France SailGP Team: il catamarano francese, infatti, sarà decorato con il logo di 'Taranto Capitale di Mare' in tutti gli eventi del circuito SailGP sino alla conclusione del campionato. Julien di Biase, Chief Operating Officer di SailGP, dopo aver annunciato gli accordi siglati da SailGP con SKY Sport e Rai Sport, con quest'ultima che trasmetterà in diretta tutte le regate dell'Italy Sail Grand Prix, ha ricordato che "SailGP è la prima organizzazione sportiva che produce eventi a impatto climatico positivo, compensando più dell'impronta di carbonio prodotta per la realizzazione del campionato, difendendo un mondo alimentato dalla natura con l'obiettivo finale di accelerare la transizione verso l'energia pulita".

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenuto in collegamento da remoto, ha sottolineato che "SailGP è una competizione sportiva adrenalinica, con velocità pazzesche, senza impatto ambientale ed emissioni. Taranto sta guadagnando il ruolo della capitale della decarbonizzazione e dell'abbattimento delle emissioni. Speriamo anche diventi il centro dell'idrogeno per la transizione energetica". "Forza Taranto, ogni volta che dico queste due parole mi emoziono. La Puglia - ha concluso - è una squadra e Taranto è uno dei giocatori più straordinari e commoventi". (ANSA).