Il film 'Di notte, Sul mare' arriva su RaiPlay

(ANSA) - BARI, 22 APR - E' interamente girato in Puglia e ha un cast tutto pugliese il film "Di notte, Sul mare" di Francesca Schirru, che sarà proiettato e presentato online il 26 aprile alle 10. Nel cast ci sono Angela Curri, Nicolas Orzella, Arianna Gambaccini, Domenico Fortunato. Il film è prodotto dal pugliese Cesare Fragnelli. La presentazione vedrà la partecipazione di una rappresentanza di studenti del liceo Tito Livio di Martina Franca, che avranno l'opportunità di dialogare con la regista, il cast e la produzione sul tema "La scuola incontra la professione e il racconto del Cinema".

L'opera, produzione Altre Storie e Rai Cinema, è stata realizzata con il sostegno della Regione Lazio e con il contributo di Regione Puglia (con fondi Ue) e Apulia Film Commission. Il film, in esclusiva dal 29 aprile su RaiPlay, racconta la storia di Monica e Mattia, due diciottenni innamorati e pieni di sogni. Un tragico evento, oltre a spezzare la vita del fratello di Monica, rompe irreparabilmente l'equilibrio delle loro giovani esistenze. Mattia decide di allontanarsi quindi dalla cittadina sul mare dove vivono, mentre Monica sceglie di rimanere per dare una mano nel ristorante di suo padre Nunzio, un malvivente di provincia, rimasto ormai solo. Tutto, o quasi, sembra essere tornato alla normalità. Ma il nuovo fragile equilibrio appena instaurato nelle loro vite sarà ben presto nuovamente sconvolto. (ANSA).