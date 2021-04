L'umanità esclusa raccontata da un giovane volontario

(ANSA) - ROMA, 01 APR - La Febbre di Gennaro è quella di un ragazzo che da dieci anni prima come volontario poi come operatore umanitario, è impegnato ad aiutare i più svantaggiati in contesti di guerra in tutto il mondo. La sua storia è diventata un film documentario con la regia di Daniele Cini, disponibile da domani 2 aprile su Sky Primafila, Chili, Rakuten tv, Apple tv, Google Play, The film club, prodotto da Claudia Pampinella per Talpa Produzioni e distribuito da Minerva Pictures. Gennaro Giudetti, 29 anni, nato e cresciuto a Taranto ci accompagna in un viaggio in periferie dimenticate e buie: come volontario di Operazione Colomba, il corpo nonviolento di pace della Comunità Papa Giovanni XXIII. In Colombia, in difesa delle comunità contadine che scelgono ogni giorno la Pace; in Palestina, dove accompagna a scuola i bambini palestinesi; con i corridoi umanitari per siriani in Libano. Poi a bordo di una nave di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, per passare alle epidemie come Ebola in Repubblica Democratica del Congo e al Covid-19 in Italia e in Yemen, come operatore umanitario di MSF.

"Ho accettato di fare questo documentario - racconta Gennaro - perché desideravo che tutte le vittime che ho incontrato avessero voce e la possibilità di raccontare le proprie storie, e poi sentivo il bisogno di sensibilizzare i giovani alle grandi ingiustizie di cui ero testimone. Vorrei che questo film fosse visto nelle scuole, medie, superiori, università. Poi, dall'altra parte volevo raccontare la vita di un operatore umanitario, la passione e la professionalità che ognuno di noi mette, l'amore per l'umanità disprezzata e esclusa".

Il film realizzato in co-produzione con D4 Srl e in collaborazione con Medici Senza Frontiere, Associazione Comunità Giovanni XXIII e Sea Watch. (ANSA).