Comuni: Taranto mette in vendita altre "case ad 1 euro"

(ANSA) - BARI, 17 MAR - Altre sei unità immobiliari abbandonate del centro storico di Taranto sono state individuate dal Comune e verranno messe in vendita ad 1 euro per la seconda edizione del bando "Case ad 1 euro" lanciato per la valorizzazione della città vecchia.

Si tratta di fabbricati unici, posizionati in punti strategici della Città Vecchia, che si aggiungeranno agli altri sette già assegnati con il primo bando e ai nuovi in fase di individuazione (in tutto 25).

Nel dettaglio - precisa il Comune in una nota - i 6 immobili sono situati nella piazzetta antistante la chiesa dei Ss.

Medici, nel tratto finale di via Garibaldi verso piazza Fontana, nei pressi dell'Arco S Giovanni, in via Pentite, via Cava e in largo San Nicola, quest'ultimo particolarmente di pregio.

"Dopo il successo di questo progetto, fortemente voluto dal sindaco Rinaldo Melucci - ha spiegato l'assessore al Patrimonio Francesca Viggiano -, e la risonanza internazionale che ha attirato anche investitori dall'estero, ripartiamo con nuovi immobili e con lo stesso obiettivo: ripopolare la Città Vecchia con residenti e attività economiche". (ANSA).